Reprodução/Instagram Por ordens médicas, Anahí não participa de show do RBD neste sábado

Por "ordens médicas", a cantora mexicana Anahí não deve participar do show do RBD neste sábado (18). A informação foi confirmada pela própria Live Nation, produtora do evento, em comunicado pelas redes sociais.

Em nota, a empresa afirmou que os outros integrantes do grupo musical, Dulce María, Maite, Christopher e Christian, se apresentarão normalmente. O show faz parte da turnê "Soy Rebelde Tour" e acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Live Nation lamenta informar que, por ordem médica, Anahí não poderá realizar o show do dia 18 de novembro da Soy Rebelde Tour no Allianz Parque.

As celebradas apresentações do RBD continuarão como programadas com Dulce María, Maite, Christopher e Christian.

Anahí lamenta profundamente sua ausência e, junto com seus companheiros de banda, manda uma mensagem especial aos fãs:

'Estou com o coração partido por não poder me apresentar esta noite. Fiz todos os esforços possíveis para estar no palco, mas infelizmente os médicos insistem que use esse tempo para descansar e me curar. Nós cinco decidimos que o show deveria continuar em respeito a todos vocês'.

'RBD é seu público, sua música e sua história. Cada um de vocês, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso que nos deram são o nosso motor para começar do zero e nunca parar de sonhar. Nenhum sonho é inatingível porque o amor de vocês vale tudo. Porque vocês são nosso amor, essa festa continua. Porque somos Rebeldes e hoje estamos perto de você, Brasil!'".

A intérprete de Mia Colucci na novela Rebelde precisou deixar o palco na noite de sexta-feira (17) após passar mal . Mais tarde, ela usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações divulgadas pela cantora, ela passou "vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça, febre muito alta e calafrios". Exames de sangue e de ultrassom teriam detectado uma "infecção renal grave, muita inflamação e dor".

Ela ainda agradeceu os fãs brasileiros pelo carinho e pediu desculpas por ter precisado deixar o show.

