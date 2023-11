Reprodução Anahí deixa show do RBD para ir ao hospital; diagnóstico é grave

Na última sexta-feira (17), a cantora Anahí, integrante do grupo mexicano RBD, precisou deixar a apresentação antes da finalização para ir ao hospital. O evento foi realizado no Allianz Parque, em São Paulo. Durante a madrugada deste sábado (18), a artista revelou ter sido diagnosticada com infecção renal grave.



No início da semana, Anahí e a colega de grupo Dulce Maria revelaram estar doentes. A loira relatar a registrar febre alta e muitas dores. Durante a apresentação de sexta, ela caiu no choro ao lamentar não estar disposta para o evento e disse que precisaria ir a um hospital.

A situação parece ter ficado insustentável e, mesmo com relutância, a cantora precisou abandonar o show antes da finalização para ser encaminhada ao centro médico.

Nas redes, Anahí revelou que precisará seguir internada para o tratamento de uma infecção renal grave. "Queridos amigos, pela primeira vez na minha vida tive que abandonar um concerto devido a um problema de saúde. Meu coração está em pedações porque é realmente o que eu menos desejaria", iniciou.

"Passei vários dias com dores insuportáveis nas costelas, costas e cabeça. Febre muito alta e calafrios. De acordo com exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor".

A cantora afirmou que se dedicará ao cuidado da saúde e lamentou a situação. "Obrigado pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando 4 músicas para finalizar o show".

a anahi está sentindo frio nesse calor que tá fazendo, ela tá claramente com febre, meu deus pic.twitter.com/x39nR1VH32 — karen (@colucciland) November 18, 2023