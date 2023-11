Reprodução Instagram - 16.11.2023 Anahi em show da 'Soy Rebelde Tour'

Na madrugada desta quinta-feira (16), Anahi , uma das vocalistas do grupo musical “Rebelde”, que realiza a turnê “Soy Rebelde Tour” no Brasil, usou os stories do Instagram para explicar aos fãs que não estava se sentindo bem. A agenda de shows da banda prevê apresentações hoje (16) e nos dias 17, 18 e 19, todos no Allianz Parque, em São Paulo.



“Passei pela pior noite. Meus ossos doem e não sei o que está acontecendo. Acredito que não seja Covid-19, pois tive recentemente pela quinta vez”, escreveu Anahi, intérprete de Mia Colucci na novela mexicana “Rebelde”, que inspirou a criação do grupo musical posteriormente.



Junto dos outros integrantes da banda , a cantora já realizou quatro shows no país. Os dois primeiros aconteceram nos dias 9 e 10, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Já os últimos ocorreram em São Paulo, no Estádio Morumbi, nos dias 12 e 13.



Além de Anahi, Dulce Maria também ficou doente recentemente . Por meio dos stories do Instagram, a artista que vivenciou Roberta Pardo na novela disse que não estava se sentindo bem e que não sabia o que tinha, mas que, mesmo assim, se esforçaria para se apresentar da melhor forma que pudesse.

