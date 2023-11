Reprodução Instagram - 14.11.2023 Dulce Maria relata estar doente

Dulce Maria, uma das vocalistas do grupo “Rebelde” , usou os stories do Instagram na última segunda-feira (13) para falar do estado de saúde aos fãs brasileiros que acompanham a turnê no país. Já tendo cantado em 4 shows, a artista revelou estar doente.



“Aproveito para agradecer por todo amor que vocês [fãs] têm dado a nós. Retornar para o Brasil e ao Rio de Janeiro fez com que a noite fosse muito emocionante. Agora, em São Paulo, estamos muito felizes”, iniciou ela.



Após agradecer o carinho e apoio da base de fãs brasileiras, Dulce Maria , que interpretou Roberta Pardo na novela mexicana homônima que originou o grupo, explicou aos fãs que não estava se sentindo muito bem. “Estou um pouco doente, vou dar o melhor de mim, mas não sei”, disse.



O pronunciamento da cantora antecede os próximos shows previstos na agenda da “Soy Rebelde Tour” . Nos dias 16, 17, 18 e 19 estão previstas as apresentações que ocorrem no Allianz Parque, em São Paulo.

