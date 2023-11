Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Christian Chávez cantou música de Joelma em show do RBD





Christian Chávez cantou uma música de Joelma no show do RBD no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11). O cantor agitou a plateia do estádio do Engenhão ao apresentar um trecho de "Voando pro Pará", canção da brasileira que viralizou nas redes sociais recentemente.





"Eu vou tomar um tacacá", cantou o mexicano, pegando os fãs de surpresa. O público cantou o resto do refrão, além de aplaudi-lo pela ação especial para os brasileiros. Fãs da cantora também elogiaram a atitude de Christian na web.

Joelma reagiu à ação nos stories do Instagram: "Bora tomar um tacacá. Christian, RBD, o Brasil ama vocês. Obrigada pela lembrança, eu amei". "Direto de Belém do Pará para o mundo", completou no X, antigo Twitter. Veja abaixo o momento:

💃🏼Ele é meio brasileiro!

Christian cantou um trecho de "Voando pro Pará" de Joelma no show do RBD no Rio de Janeiro.









A apresentação com menção à Joelma foi a segunda de oito marcadas no Brasil para a turnê "Soy Rebelde". O RBD finalizou os shows no Rio e agora segue para São Paulo, onde tem seis shows marcados nos estádios do Morumbi e Allianz Parque.

