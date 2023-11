Reprodução/ Record Ana Hickmann apresenta "Hoje Em Dia" com hematoma no braço após agressão

[Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie]

Nesta quinta-feira (16), Ana Hickmann apareceu com um hematona no braço no "Hoje Em Dia", programa que apresenta na Record. A modelo foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, em Itu (SP), no último sábado (11). Na denúncia feita pela apresentadora, ela contou que teve o braço preso em uma porta de correr durante uma briga com o cônjuge.



No programa, Ana mostrou manobras radicais de motociclistas e, ao entrevistar os atletas, moveu os braços. Então, foi possível ver o hematoma na parte interna do braço esquerdo, perto do cotovelo.

A apresentadora estava de vestido branco sem mangas, diferente dos outros dias da semana, que apresentou o "Hoje Em Dia" de mangas longas.















Caso de agressão de Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.



A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12) , Alexandre negou as agressões à companheira . No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa, mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento . Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora.



