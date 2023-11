Reprodução/Instagram Grávidos? Thiago Nigro levanta suspeitas sobre gravidez de Maíra Cardi

Será que vem bebê por aí? Thiago Nigro, conhecido como Primo Rimo, publicou uma foto ao lado da esposa, Maíra Cardi, e levantou suspeitas de uma possível gravidez do casal.

Na imagem, o influenciador e empresário aparece com a mão na barriga da ex-BBB. Na legenda, ele escreveu: "Queremos ter mais 6. Deus, família e trabalho". Os dois, no entanto, não confirmaram se realmente esperam um filho.

Maíra Cardi já é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, do casamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, de 5, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar. Ela e Primo Rico oficializaram a união no fim de agosto.

As especulações sobre uma suposta gestação do casal começaram após internautas notarem que Primo Rico já havia tirado outra foto com a mão na barriga da esposa durante uma viagem recente que fizeram em família aos Estados Unidos.

Em setembro, quando desativou sua conta no Instagram, Maíra afirmou que seu foco nos próximos meses seria aumentar a família: "Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", disse ela na ocasião.

