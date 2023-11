Reprodução/Instagram Whindersson Nunes elogia Luísa Sonza durante live e web reage

Whindersson Nunes levou os fãs à loucura ao comentar a live de Luísa Sonza nesta terça-feira (14). O humorista elogiou a ex-esposa e deu o que falar na web.

A cantora iniciou uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram enquanto se maquiava quando recebeu o recado do ex-marido.





Na live, ela comentou sobre autocuidado e a sua pele, e ganhou um elogio do influenciador. "Tá linda você", disse ele nos comentários.

Os internautas se derreteram ao verem a interação do ex-casal. "Eu shippo", declarou uma; "Eles devem se pegar muito no off", disse outra; "Ainda vão voltar, anota aí", previu mais um.

Recentemente, Luísa Sonza abriu o jogo sobre a relação com o ex-marido em conversa com Bianca DellaFancy. "Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, a gente super se dá bem", afirmou a artista.

🚨FAMOSOS: Durante live de Luisa Sonza, Whindersson Nunes elogia a ex-esposa: “Tá linda”. pic.twitter.com/yI2pwA82Nm — CHOQUEI (@choquei) November 14, 2023





