Em clima de intimidade, MC Daniel postou momentos com a modelo Yasmin Brunet em seus stories nesta quarta-feira (15). Desde que surgiram boatos de que eles estão vivendo um romance, os dois não se desgrudaram mais. Desta vez, o cantor apareceu ao lado da modelo e, em tom de brincadeira, disse que ela estava sentindo fortes dores na costela após um show e que precisaria de atendimento hospitalar.

"Depois do show, teremos que ir ao hospital, pois Yasmin está com fortes dores na costela. Portanto, iremos fazer um ultrassom 'costelar', um raio-x, para ver o que está acontecendo com a costela de Yasmin. Ela fez uma cirurgia, família, dieta com amêndoas, alecrim dourado, suco detox para poder retirar uma costela na busca pelo padrão de beleza", ironizou o cantor.



Os rumores de que dois estariam envolvidos romanticamente cada dia ganham mais força. Yasmin tem marcado presença em diversos momentos com a família do cantor. Na quarta-feira (8), o MC Daniel mostrou Yasmin Brunet em sua casa brincando com cachorro dado a ele pela ex, Mel Maia. No vídeo, a modelo estava abraçada ao cachorro

Já no início do mês, Yasmin esteve ao lado da família do cantor durante a celebração do aniversário da mãe do artista, Daniela. Nos comentários da publicação feita pelo MC, Yasmin escreveu: "Meu ❤️". A modelo também marcou presença no aniversário da avó do cantor.

