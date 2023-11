Reprodução/Instagram - 15.11.2023 Luana Piovani e filho Dom

A atriz Luana Piovani se chocou ao descobrir que o filho, Dom, de 11 anos, estava buscando fuzis na internet. Em um live, feita nesta quarta-feira (15), a atriz contou que tem controle sobre o que os filhos fazem no computador e conversou com o primogênito sobre a busca.

"Tenho um aplicativo que controla o que eles olham na internet. Fui ver o que Dom estava pesquisando e vi que ele buscava sobre fuzil. Fui falar com o Dom, ele disse que é porque ele joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano", disse.

Ela lamentou que o menino, que é fruto do casamento que ela teve com Pedro Scooby , tivesse ganhado o computador já com o jogo Fortnite instalado. Além disso, o mais novo, Bem, de 8 anos, já teria o jogo no videogame, algo que também foi presente de outra pessoa.

"Dei Fortnite para os meus filhos? Não! O Dom tem um computador que ele ganhou e tem esse jogo no computador. Tentei dar um laptop para ele, mas a minha guerra já estava perdida uma vez que meu filho já havia ganhando essa merda. E meu filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite. Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também", lamentou.

Luana ressaltou que é preciso que os pais estejam atentos ao que eles dão aos filhos. "Genitores não deem esse tipo de presentes para os filhos. Tirei todos os presentes que eram de armas. Uma vez, um amigo do genitor [Scooby] chegou com uma metralhadora maior do que ele de aniversário. Rolou um branco no salão, um silêncio, ninguém acreditou que alguém tinha dado uma metralhadora, mesmo que não mate letalmente, para uma criança que na época tinha 6 anos", disse. "Agora tenho esse problema nas mãos", completou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: