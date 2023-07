Reprodução Filha de Pedro Scooby é alvo de comentários maldosos: 'Ódio'

O surfista Pedro Scooby desabafou neste domingo (9) ao relatar que a filha Aurora, de 6 meses, foi alvo de ataques de ódio e piadas sobre a aparência. Através do Instagram, o ex-BBB repudiou os comentários e apontou que é devido ao ódio coletivo que ele não irá mais expor os filhos.

Nesta semana, Pedro Scooby foi fotografado por paparazzis enquanto esperava a chegada da mulher Cintia Dicker. Em determinado momento, os fotógrafos registraram o surfista com a filha Aurora no colo.

As imagens viralizaram, e alguns internautas fizeram comentários maldosos sobre a aparência da bebê de 6 meses.

"Que lugar chegamos? (...) o nível do ódio das pessoas, da maldade, né? Porque é um misto de inveja, com ódio, com maldade, sei lá o que acontece e isso vai até contra uma criança que tem 6 meses. A Aurora passou por uma operação quando nasceu, mas já está bem, está ótima, graças a Deus, não tem nenhuma doença", iniciou o desabafo.

Em certos comentários, internautas sugeriam que Aurora teria alguma doença de má formação, em outros apontam que a criança seria "estranha".

"Deus me abençoou com quatro filhos lindos, cheios de saúde, bem, graças a Deus. Aurora fez uma operação quando nasceu, mas era um probleminha no intestino e foi resolvido. E ela está zero, mas se ela tivesse eu estaria aqui para apoiar eles, para dar muito amor, para dar tudo o que eu pudesse, para eles terem uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida feliz e uma vida cheio de amor, principalmente, que é isso que importa".

O surfista finalizou apontando que é devido aos ataques coletivos que ele está evitando expor os filhos. Além de Aurora, Predo Scooby é pai de Dom, Bem e Liz, fruto do relacionamento com Luana Piovani.