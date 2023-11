Reprodução Pedro Scooby tem três filhos com Luana Piovani, Dom Bem e Liz

Luana Piovani usou o Instagram para fazer um desabafo. A atriz deve participar de mais uma audiência contra Scooby, nesta segunda-feira (13), à respeito do cuidado com os filhos do ex-casal, e relembrou os traumas que sofreu com o processo.

O surfista entrou com uma ação para proibir que Piovani cite o nome dele e dos filhos na internet.

“Semana passada recebi uma carta me comunicando uma audiência. Será amanhã, às 10h, do processo da ‘mordaça’ aqui em Portugal. Esse Tribunal de Cascais foi um trauma estou muito angustiada de voltar lá amanhã”, iniciou ela no último domingo (12).

“Não quero ter cr*se de ansiedade. Nem me sentir acuada, não quero ouvir gritos nem achar que vou desmaiar. Quero ser ouvida e esclarecer tudo com verdades e coerência”, continuou. Em seguida, a atriz disse que está "nervosa e agustiada" e pediu para que o fãs "vibrassem por ela".



Na manha desta segunda-feira (13), ela fez mais um comentários sobe a audiência. "Sabe o que significa eu estar indo para essa audiência? Que a fantasia mais vendida no chinês é de lobo vestido de cordeiro, mas não tem nada não. Já arrumei a minha coroa e eu vou lá fazer o que eu faço melhor nessa vida: falar a verdade”, disse em víde nos stories.





