Reprodução Bruno Gagliasso levou Bless ao terreiro de cambomblé

Na última terça-feira (14), Bruno Gagliasso compartilhou no Instagram que levou o filho Bless, de 8 anos, a um terreiro de camdomblé que frequenta na Bahia. A publicação, no entanto, não foi bem aceita entre os seguidores que criticaram o ator e praticaram intolerância religiosa.

Na pulicação, o ator publicou fotos do filho no Ilê Axé Opo Aganju e escreveu:

"Ontem viemos a Salvador, trouxe meu filho Bless para vir a primeira vez no terreiro de candomblé que frequento há alguns anos, o Ilê Axé Opo Aganju, do meu pai Obarayi. A noite que por conta disso já seria emocionante, tornou-se ainda mais especial, pois recebi a honra de ser suspenso Ogã de Oxossi na casa. Uma alegria emocionante e a sensação de que to apenas começando uma caminhada linda de aprendizado e axé. Okê Arô Oxossi".

Oos comentários, o ator recebeu alguns comentários preconceituosos. "Coitado da criança. Não falo mais nada não tenho advogado e sou pobre", disse uma internauta. Outro escreveu: "Que Deus te de sabedoria Deus que voces venha conhecer o verdadeiro pai que Deus toda honra e toda gloria so e dele jesus Deus espirito santo". "Misericórdia! A palavra de Deus fala: 'ensina o seu filho o caminho que deve andar'. O caminho do senhor é muito triste", falou mais uma.

Mas, outros seguidores alogiaram Bruno e criticaram a intolerância religiosa dos outros comentário. "Uma postagem dessa, embora ainda receba muito discurso de ódio, é importante demais para o combate à intolerância religiosa e para desmistificar as religiões de matriz africana. Parabéns pelo papel social que cumpre. E que seja de muito axé sua caminhada", escreveu um.

"Só não entendo por que a manifestação da fé das pessoas incomoda tantas outras. Cada um escolhe a que quer seguir e tá tudo bem. Ele não colocou a publicação para alguém concordar ou não. Ele apenas mostrou um momento especial para ele", apontou outra.





