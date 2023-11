Reprodução/Instagram - 15.11.2023 Hugh Jackman

Hugh Jackman é frequentemente associado ao personagem Wolverine, uma imagem que vem à mente de muitos quando pensam no herói. Recentemente, os entusiastas da Marvel receberam a emocionante notícia de que Jackman retomará seu papel como Wolverine no próximo filme “Deadpool 3”. Essa notícia foi recebida com grande alegria, pois Jackman interpretou o herói por aproximadamente 17 anos.

A novidade chegou ao público por meio de um vídeo intitulado: "Difícil manter minha boca fechada sobre isso". Nele, qual Ryan Reynolds, intérprete de Wade Wilson (o próprio Deadpool) revela que terá um parceiro no novo longa da série: Wolverine.

Na contagem regressiva para o longa, que deve estrear nos cinemas no dia 6 de setembro de 2024, Hugh Jackman anda treinando pesado. O ator, que atualmente está com 55 anos, gravou um vídeo mostrando que manda bem no levantamento de peso.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente: