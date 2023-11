Reprodução/Instagram - 15.11.2023 Gretchen respondeu seguidores que criticaram sua dancinha com o marido

Gretchen rebateu nesta terça-feira (14) seguidores que fizeram comentários maldosos em um vídeo no qual ela aparece fazendo uma dancinha com o marido, Esdras de Souza. A cantora disse que não se importa com as críticas e afirmou que se divertiu ao responder os haters.

“Meu marido fez uma enquete agora sobre como cuidar da saúde mental. Ele estava estudando e eu fiquei lá na sala, aí estava lendo os comentários sobre a nossa dancinha. Não tenho o costume de ficar respondendo em post de ninguém, mas eu não aguentei e comecei a dar umas respostas bem aleatórias”, falou Gretchen nos stories do Instagram.

A artista contou que respostas deu aos seguidores e ousou ao rebater uma pessoa que afirmou que Esdras tem uma cabeça grande. “O povo falava assim: ‘Nossa, esse povo é alienígena’. Eu dizia: ‘Pois é, no nosso planeta você não entra, não’. Falaram que você [Esdras] tinha um cabeção, eu falei ‘porque não viram a outra’”, disse a cantora ao marido aos risos.

Gretchen continuou: “Teve um que falou assim: ‘Parece a Barbie e o Ken’. Que bom, né? Eles são bonitinhos. Eu falei: ‘E você, que está parecendo o Chucky’ (risos). Teve um povo que falou assim ‘aff, você disse que não se importava’. Eu não me importo mesmo, eu estava me divertindo”, enfatizou a artista.

