Reprodução/ Instagram Viih Tube e Eliezer mostram primeiros passos de Lua engatinhando

Nesta quarta-feira (15), Viih Tube e Eliezer compartilharam mais uma etapa do cresimento da filha de sete meses, Lua. Elespostaram vídeos da bebê engatinhando pela primeira vez.



Leia também José Loreto rebate internauta após receber pergunta sobre Eslovênia

"Os primeiros passinhos engatinhando, papai e mamãe nunca vão esquecer 💜A coisa mais linda do mundo é ver o filho da gente crescendo", disse o casal na legenda do post do Instagram.



Os seguidores se derreteram com o post. "Gente essa bebêzinha é um sonho de tão gostosa... a coisa mais linda do mundo, além de muito simpática", disse uma internauta. "Esses momentos são uma delícia e essa bebê? MAIS DELICIA AINDA", escreveu outra.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente