Matt LeBlanc, conhecido por viver Joey em "Friends", resgatou fotos da série para homenagear Matthew Perry nesta terça-feira (14). No Instagram, o ator compartilhou fotos do seriado e bastidores com amigo e colega de trabalho. O intérprete de Chandler morreu aos 54 anos, no fim de outubro.





"Matthew, é com o coração pesado que me despeço. Os momentos que passamos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida. Foi uma honra dividir o palco com você e chamá-lo de meu amigo. Sempre vou sorrir quando pensar em você e nunca esquecerei você. Nunca. Abra suas asas e voe, irmão, você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os 20 dólares que me deve", se declarou Matt na legenda.







Até o momento, o elenco de "Friends" comentado a morte de Perry apenas em um comunicado conjunto , em que diziam estar "totalmente arrasados". Desde então, eles ainda foram vistos juntos no funeral do ator .



Morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 28 de outubro. A princípio foi um caso de afogamento, mas a autópsia foi inconclusiva e a causa da morte será determinada após o resultado de novos exames.

Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas. e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

Desde o trabalho em "Friends", Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos. O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.

