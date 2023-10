Reprodução/Instagram Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, morreu aos 54 anos

Neste sábado (28), morreu o ator Matthew Perry, de 54 anos, conhecido pelo personagem Chandler da seríe "Friends". Ele foi encontrado sem vida em uma hidromassagem, em decorrência de um afogamento , e entristeceu colegas de profissão com a partida precoce . Perry lutou, por anos, contra a dependência química e deu relatos sobre a época no livro “Amigos, amores e Aquela Coisa Terrível”, lançado no início do ano no Brasil.

Na obra, Perry admite o vício em álcool, opioides e cigarro, conta das 65 internações para desintoxicação, dá bastidores da série e fala da vida amorosa.



Uma das revelação foi quanto ele e os colegas ganhavam em “Friends”. Cada um faturaba U$ 1,1 milhão por episódio. Ele conta que gastou cerca US$ 7 milhões “tentando ficar sóbrio”. Além das internações, Perry fez 30 anos de análise, com duas sessões por semana. O ator ainda relata que chegou a engolir 55 pílulas de Vicodin por dia.

Perry ainda conta que a primeira das suas 65 internações para desintoxicação foi aos 26 anos. No livro, ele revela que deve ter participado de seis mil reuniões do Alcoólicos Anônimos e relata que, durante “Friends” (1994-2004), o peso variou entre 58 e 102 quilos.



O ator aina conta da vida amorosa. Na obra, ele relembra que terminou com Julia Roberts e outras namoradas porque tinha medo de ser dispensado por elas no futuro.Então, para evitar a tristeza, o ator escolhia dar fim nos romances.

Perry ainda fala de amizades e chama de “cara legal” Bruce Willis, com quem gravou “Meu vizinho mafioso” (1999).