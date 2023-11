Reprodução/Instagram - 31.10.2023 Matthew Perry morreu aos 54 anos





A certidão de óbito de Matthew Perry foi divulgada pelo Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles, cidade onde o ator morreu aos 54 anos, no fim de outubro. O documento informa novos detalhes sobre a morte do ator de "Friends", mas ainda não define o que causou o falecimento.





A certidão foi divulgada pelo site "E! News" e expõe que Mattew morreu às 16h17 do horário local da cidade da Califórnia, Estados Unidos. O arquivo destaca que "não havia outras condições significativas que contribuíssem para ele morrer".

"Uma pessoa trouxe a cabeça do homem acima da água e o levou até a borda, então os bombeiros o removeram da água ao chegarem", disse Erik Scott, capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, no documento. O profissional afirmou que Perry já havia morrido antes da chegada da equipe de socorristas.

Especulações sobre o caso apontam que Matthew Perry morreu após um aparente afogamento em uma banheira de hidromassagem. A autópsia foi considerada "inconclusiva" em relação à causa da morte e novos testes toxicológicos foram realizados. Segundo a certidão de óbito, os resultados ainda não saíram.

Morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 28 de outubro. Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

Desde o trabalho em "Friends", Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos. O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.

