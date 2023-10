Divulgação Elenco de Friends





A morte do ator Matthew Perry abalou os amigos da produção da série "Friends". Dois dias após a morte de Perry, o elenco da série quebrou o silêncio diante dos desdobramentos da investigação.



Matthew Perry interpretou Chandler Bing em "Friends". Jennifer Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc e Schwimmer resolveram fazer um comunicado conjunto, segundo a People.

"Estamos todos totalmente arrasados ​​​​com a perda de Matthew. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos reservar um momento para lamentar e processar esta perda insondável. Com o tempo diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo", diz comunicado conjunto do elenco.





Os co-criadores da série, Marta Kauffman e David Crane, e o produtor executivo, Kevin Bright, também emitiram um comunicado. "Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas. Ele era um talento brilhante", diz declaração publicada no domingo (29).

Reprodução/Instagram Matthew





Morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado (28). A princípio foi um caso de afogamento.

Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas... e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

A autópsia de Matthew Perry foi considerada "inconclusiva", segundo informações da imprensa norte-americana. Segundo o "Deadline", um porta-voz do County Medical Examiner's Office de Los Angeles informou que a autópsia foi concluída neste domingo (29). A causa da morte foi "adiada", já que depende de resultados de novos testes toxicológicos. O caso passará por uma investigação aprofundada.

Desde o trabalho em "Friends", Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos. O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.