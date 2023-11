Reprodução Após audiência cancelada, Luana Piovani alfineta o ex-marido Scooby

Nesta segunda-feira (13) Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido Pedro Scooby. A atriz teria uma audiência do processo movido pelo surfista contra ela em Portugal, porém foi cancelada .

Nos Stories do Instagram, a artista republicou uma citação e foi lida como uma indireta.





"O melhor que um pai pode fazer pelo seu filho é respeitar a mãe dele. Não adianta dizer que ama o filho e maltratar a mãe que cria ele", diz o post. Na legenda, ela escreveu: "Estão anotando?".

Mais cedo, Luana Piovani explicou que a audiência foi cancelada devido a dois erros “gritantes” e “brutais” vindos da parte acusatória, ou seja, de Pedro Scooby . Luana ainda explica que, como os erros não são da parte dela, isso a favorece no tribunal.

“Tudo já aconteceu da melhor forma para mim”, declarou ela, que ainda detalhou as incoerências do processo: “A audiência foi cancelada com tudo registrado oficialmente e equivocadamente. Não preciso nem ter que explicar, porque está tudo ali escrito”.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: