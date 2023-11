Reprodução/Instagram Irmão de Zezé Di Camargo discute na web para defender a cunhada em polêmica

Irmão de Zezé Di Camargo, Wellington Camargo, discutiu com os internautas nas redes sociais para defender a cunhada, Graciele Lacerda, em meio a polêmica familiar. A influenciadora é acusada de criar um perfil falso no Instagram para atacar os membros da família do noivo .

"O que estão fazendo com a minha cunhada e o meu irmão é uma maldade muito grande. Até um bandido, assassino e estuprador é inocente, até que se prove o contrário. A verdade vai vir. Todo mundo já sabe quem foi que fez isso, só que não podemos falar ainda. Eu não admito que se intrometem na felicidade dos outros. Se você está preocupado com isso, é porque você é infeliz", declarou ele.

Os seguidores bateram boca com Wellington, que fez questão de rebater. "Pode falar o que quiser. Não estou nem aí. O negócio não é ela, e, sim, vocês!", disse.

"Ela jamais faria isso. Não a defendo por ser esposa do meu irmão, não. Mas por saber quem ela é, e saber que meu irmão está feliz. Sei que gente mal amada vai aparecer aqui, mas sabem: tô nem aí sejam felizes, Zezé e Graciele", comentou ele em outra publicação.

Vale lembrar que Graciele Lacerda se pronunciou nas redes sociais negando as acusações, mas não apresentou provas.

