Luana Piovani, atriz e influenciadora, usou os stories do Instagram nesta segunda-feira (13) para revelar aos fãs que a audiência entre ela e o ex-companheiro , o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, com o qual ela tem três filhos, foi cancelada por erros da parte acusatória.



“Sempre me falaram: ‘Quando você quer pedir alguma coisa a Deus, pede para criança ou para mãe, porque Deus tem uma ligação direta com criança e com mãe’. Eu estou impressionada, deu tudo certo! Simplesmente a audiência foi cancelada”, disse ela.



De acordo com Piovani , as razões para o cancelamento foram dois erros “gritantes” e “brutais” vindos da parte acusatória, ou seja, de Pedro Scooby . Luana ainda explica que, como os erros não são da parte dela, isso a favorece no tribunal.



“Tudo já aconteceu da melhor forma para mim”, declarou ela, que ainda detalhou as incoerências do processo: “A audiência foi cancelada com tudo registrado oficialmente e equivocadamente. Não preciso nem ter que explicar, porque está tudo ali escrito”.



A briga na justiça

O embate judicial entre Luana Piovani e Pedro Scooby foi iniciado no início deste ano pelo surfista, que objetiva impedir a ex-esposa de citá-lo nas redes sociais, bem como não expor os filhos que tiveram juntos: Dom, de 11 anos, e o casal de gêmeos Liz e Bem, ambos de 8 anos.



Neste domingo (12), um dia antes da audiência, que foi cancelada, Piovani apareceu nos stories do Instagram pedindo apoio aos fãs que a seguiam na rede social. Ela admitiu estar “angustiada” com toda a situação e se referiu a ação movida pelo ex-marido como “processo da ‘mordaça’”.



“Não quero ter crise de ansiedade, nem me sentir acuada. Não quero ouvir gritos e nem achar que vou desmaiar. Quero ser ouvida e esclarecer tudo com verdades e coerências. Portanto, venho pedir sua oração e vibração, para que eu fique tranquila e tudo seja suave”, escreveu.

