Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela , pediu na Justiça o arquivamento da denúncia de racismo religioso contra ela movida em agosto pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap). A vítima seria o ator André Luiz Frambach , noivo de Larissa, e a família dele.

A defesa de Silvana, feita por um escritório de Florianópolis , declarou que "não existem indícios mínimos de provas contra Silvana, por isso o caso deve ser arquivado".

Durante uma troca de mensagens com a filha, Silvana usou o termo "macumbeira" ao se referir à família do noivo da atriz, que é espírita kardecista. O termo é considerado pejorativo para se referir a religiões de matriz africana.

Com base na denúncia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio apresentou a notícia-crime por entender que a mensagem da mãe da atriz se configuraria como "ato discriminatório travestido de formas contemporâneas de racismo".

Em nota da defesa, o advogado de Silvana, Maiko Roberto Maier, diz que o processo teve início a partir de um print de conversas do WhatsApp, "sem que fosse possível comprovar a sua verdadeira autenticidade". O pedido de arquivamento foi feito no fim da semana.

