Ana Hickmann acionou a Polícia Militar contra seu marido, Alexandre Correa, após ser vítima de violência doméstica. O empresário fugiu de Itu, no interior de São Paulo, para a capital e não foi encontrado na cena do crime, ocorrida na tarde de sábado (11). Por conta do escândalo que se tornou público, o caso pode fazer o rapaz ir parar atrás das grades. Pelo menos é o que explica o advogado criminalista Reinalds Klemps.







“No caso em questão, diante da confirmação de Ana Hickmann de que de fato houve a agressão, é possível inicialmente que ela possa requerer medidas protetivas em desfavor de Alexandre, marido da apresentadora. As medidas protetivas visam resguardar a vítima contra possíveis agressões, garantir direitos fundamentais e coibir a violência no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º). Por outro lado, deve-se considerar também, que a Lei 14.550/2023, ampliou a proteção à vítima acrescentando ao artigo 19 da Lei 11.340/2006, os parágrafos 4º e 5º", explicou.

Reprodução/Instagram Reinalds Klemps é advogado criminalista

Ana foi à delegacia e relatou detalhes da situação que viveu em sua casa. Embora tenha relatado que foi prensada contra uma parede, teve o braço machucado por uma situação provocada pelo marido e também tenha sofrido outras ameaças contra sua integridade, ela optou por não pedir a medida protetiva.



"A pena poderá ser agravada por conta da relação doméstica entre as partes e também pelo motivo da agressão ter ocorrida por razões da condição do gênero feminino, conforme previsto no artigo 61, II, alínea f, do CP e artigo 129, §13, do Código Penal. A pena prevista é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro anos)", explicou Reinalds Klemps, que enfatizou que o caso entra na Lei Maria da Penha.

"A agressão contra Ana Hickmann é um triste lembrete da realidade da violência doméstica no Brasil. É crucial que casos como este sejam tratados com a máxima seriedade pelas autoridades judiciais, garantindo a segurança e a justiça para as vítimas", acrescentou o advogado.

Klemps ainda esclareceu à coluna que somente em 2022, mais de 18,6 milhões de mulheres brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2022, totalizando cerca de 50.962 casos por dia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Datafolha.

Entenda a situação

Ana Hickamnn rompeu o silêncio e emitiu uma nota à imprensa, na qual admitiu ter protagonizado uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na noite de sábado (11) e precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP), onde o casal vive em uma mansão. No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e ainda foi ameaçada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora do Hoje em Dia, da Record, publicado em primeira mão pelo portal g1, ela sofreu lesão corporal e violência doméstica, e por conta da agressão foi necessário passar por atendimento médico e colocar tipoia em um dos braços.

Segundo o documento, a Polícia foi acionada para ir à mansão de Ana na tarde de sábado, e ela explicou com detalhes a agressão sofrida pelo marido. Por volta das 15h30, a apresentadora relatou que estava na cozinha de sua casa com Alexandre e com o filho, de 10 anos, e os dois iniciaram uma discussão acalorada. O menino, assustado, até saiu do ambiente.

O Boletim de Ocorrência diz que Alexandre pressionou Ana contra a parede e ameaçou a dar cabeçadas nela. Mas a apresentadora conseguiu se desviar do marido e ir até a área externa da casa para pegar seu celular e acionar a Polícia. Neste momento, ele fechou rapidamente uma porta de correr, que pressionou e machucou o braço dela.