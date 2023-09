Reprodução/Instagram Larissa Manoela e o noivo, André Luiz Frambach

Estrela da peça “O Amor Passou Por Aqui”, o ator André Luiz Frambach usou as redes sociais para se declarar para a também atriz Larissa Manoela nesta sexta-feira (1). A artista apoiou o noivo, que retomou as atividades teatrais, e ganhou outra homenagem dele.



“Parabéns por essa temporada maravilhosa, André Luiz Frambach. Que orgulho de você! Te amo”, escreveu Larissa através dos stories do Instagram. André repostou a homenagem da noiva e fez outra consideração para ela.



“Obrigado por me ajudar sempre a ser mais eu. Mais amor. Mais livre. Mais arte. Mais estudioso. Mais dedicado. Mais feliz. Eu te amo, meu amor! Obrigado sempre por tudo”, iniciou ele.



Ele ainda pontuou que ver Larissa “com o olhinho brilhando” quando o vê no palco proporciona uma “energia inexplicável". Para André, “o mais lindo da nossa profissão é que em breve eu estarei sentado te assistindo com meus olhos brilhando”.



“Em breve, nós dois estaremos juntos no palco também! Isso é a arte. Isso é o amor. Isso é a gente para vida toda e para além dessa! Te amo”, finalizou o ator, que está em um noivado com Larissa Manoela desde dezembro do ano passado. O casal enfrentou problemas após o rompimento de Larissa com os pais , que não apoiam o relacionamento .

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: