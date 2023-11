Reprodução Larissa Manoela rompe sociedade com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias

Larissa Manoela formalizou a saída da empresa que mantinha com os pais. A artista tentava deixar a sociedade desde março de 2023, mas os pais se recusavam a permitir. Diante disso, a atriz abriu mão de patrimônio estimado em R$ 18 milhões, que ficou com o casal. A decisão é para evitar a briga judicial com a dupla, que por questões contratuais tinham poder sobre tudo.

A juíza Andréa Galhardo Palma determinou que a Junta Comercial do Estado de São Paulo registrasse que Larissa tinha o direito de sair do quadro de sócios, com data de saída de 2 de setembro de 2023.

Em agosto Larissa revelou ao Fantástico que não tinha acesso no dia a dia ao próprio dinheiro e relatou brigas envolvendo, entre outras coisas, pedidos negados de transferência por PIX. Os pais foram notificados pela defesa da artista em 2 de agosto sobre a decisão da saída do quadro de sócios. A notificação extrajudicial foi recebida e os pais concordaram. A Receita Federal e "eventuais órgãos pertinentes" também precisam ser informados sobre a decisão.

A empresa em questão, Dalari Produções e Eventos, foi aberta em 8 de outubro de 2014 e teve o início das atividades em 15 de setembro daquele ano, em Cotia, na Grande São Paulo.

O objetivo registrado na Junta Comercial era de agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, edição de livros, gestão de ativos intangíveis não-financeiros, produção de filmes para publicidades e serviço de dublagem.

Na sociedade estavam Silvana de Jesus (49%), Gilberto Elias (49%) e Larissa Manoela (2%), à época. Em 19 de junho de 2017, uma redistribuição passou para 33% para cada uma das partes em uma alteração de sócios/titular/diretoria. Já em março de 2020, as quotas passaram novamente a 49% para cada um dos pais e 2% para Larissa.

A defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirmou que Larissa Manoela faltou com a verdade quando disse que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava o percentual de 2%.



Segundo o advogado, é falso que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque "ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou".

E acrescentou que a atriz se recusava a conversar com a mãe e sequer respondia as mensagens do pai. A defesa declarou que os pais acreditam ser "extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito. E que a atriz é amada incondicionalmente".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho