O apresentador Britto Jr., que trabalhou com Ana Hickmann, fez comentários sobre a denúncia de agressão e violência doméstica da apresentadora contra o marido, Alexandre Correa. Ele usou o X e chamou a colega de "mina de ouro", além de definir o empresário como "cão de guarda".

"Machismo não perdoa nem uma mulher de dois metros de altura", começou Britto. Questionado sobre a personalidade de Alexandre Correa, o apresentador respondeu um internauta.

Machismo não perdoa nem uma mulher de dois metros de altura… https://t.co/ezdyjrIP7J — Britto Jr. (@brittojr) November 12, 2023

"Ele é o cão de guarda dela. A protege de tudo e de todos. Mas, sim, é um sujeito sem papas da língua. Daí a ser violento com sua mina de ouro, eu não sei e nem quero saber", comentou ele.

"É um momento ruim, de crise familiar. No entanto, não devemos torcer pelo mal de ninguém. Desejo com todo o meu coração que eles se entendam em nome da família, já que têm um filho", publicou Britto.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou que foi pressionada contra a parede e foi agredida com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de 12 de novembro, Alexandre negou as agressões à companheira e disse que não estava na cidade. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa. Vim para São Paulo para resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", disse ao jornalista Leo Dias.

Contudo, após algumas horas, ele se pronunciou na conta do Instagram dele dizendo que estava em São Paulo e que de fato houve um "desentendimento" do casal.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento.

