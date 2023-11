Reprodução/SBT - 12.11.2023 Celso Portiolli homenageou Luana Andrade no 'Domingo Legal'





Neste domingo (12), Luana Andrade recebeu uma homenagem no SBT, no "Domingo Legal". Celso Portiolli dedicou o início do programa à influenciadora, que era assistente de palco e morreu na última semana, aos 29 anos, após complicações decorrentes de uma lipoaspiração .





O apresentador explicou que o programa do dia foi gravado com a presença de Luana, dois dias antes da morte da ex-participante do "Power Couple". "O 'Domingo Legal' que você vai começar a ver agora, foi previamente gravado. Infelizmente, jamais poderíamos imaginar que aconteceria. Perdemos a Luana Andrade", afirmou.

"Uma de nossas companheiras de trabalho, menina de 29 anos com uma vida inteira pela frente. Esse é um daqueles momentos em que a gente repete a frase em voz alta por várias vezes, para ver se consegue acreditar no que aconteceu", completou. Portiolli relembrou que Luana começou a trabalhar na atração em abril de 2023 e elogiou a parceria da influenciadora.

"Com seu jeitinho tímido, foi conquistando seu espaço e aprendendo tudo que era preciso para ser uma assistente de palco. Luana levava a sério o trabalho. Parece simples, mas só quem trabalha em programa ao vivo tem a exata noção de tudo que é preciso fazer para que essa função seja fácil. O palco era seu lugar, mas era nos bastidores que ela mais brilhava", declarou.

Celso ainda chamou Andrade de "educada, prestativa e uma luz que irradiava alegria". "Colocar esse programa no ar não foi uma decisão fácil, vai doer para todos nós ver Luana no lugar que ela amava estar. Mas essa é a única maneira de homenagearmos o trabalho e dedicação. A chance de uma despedida que Luana não teve", complementou. Assista abaixo à homenagem na íntegra:

Domingo Legal começa com homenagem para Luana Andrade 🖤🙏🏼 #DomingoLegal pic.twitter.com/CZgOMRcTOD — Brenno De Moura  (@mbrenno_) November 12, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: