Vida e carreira

A cantora, que nasceu em 30 de maio de 1968, no Canadá, ganhou reconhecimento pelos hits “My Heart Will Go On”, trilha sonora de “Titanic”, e “Beauty And The Beast”, de “A Bela e A Fera”. Ela tem uma grande coletânea de prêmios, entre eles, cinco Grammys e dois Oscars.