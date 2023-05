Reprodução/Instagram Ana Hickmann se manifesta após rumores de saída da Record

Ana Hickmann resolveu acabar com os rumores da sua saída da Record TV após 19 anos. Pelo Instagram, a apresentadora se manifestou sobre o assunto.

Ao lado do filho, Alexandre, fruto do casamento com Alexandre Correa, ela ironizou sobre os boatos.





"Chegando aqui pra dar boa noite pro Alezinho, a gente abre o telefone e descobre o quê? Que o povo tá fazendo o quê?", disse ela ao lado do herdeiro. "Fofoca", respondeu ele.

"Antes de dar boa noite, conta pra todo mundo qual é a fofoca da vez", completou ela pedindo a ajuda de Alexandre. "Que você ia sair da Record, mas você não vai", garantiu o menino.

"O que você tinha perguntado pra mim, se eu ia fazer o quê?", seguiu Hickmann. "Pedir as contas", respondeu Alexandre. "E aí, você acha que eu vou pedir as contas da Record?", questionou a mãe. "Não", ressaltou ele com um bocejo.

"Esse bocejo do Alezinho representa minha preguiça com essa fake news. Não, eu não vou pedir as contas. O que eu vou é completar 19 anos de história nessa emissora incrível", concluiu.

