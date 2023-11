Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Gabi Prado se casou com Thiago Gomes





Gabi Prado se casou com o político Thiago Gomes em uma cerimônia íntima neste sábado (11). A influenciadora mostrou nas redes sociais detalhes da troca de alianças, que aconteceu com a presença de poucos convidados.





A ex-participante do "De Férias com o Ex" assumiu o relacionamento no início de 2023 e foi pedida em casamento em setembro, durante uma viagem ao Caribe . "11/11 as 11:11 de 2023: decidimos o nosso para sempre. Eu te amo", escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Nos stories, Gabi explicou que esta foi uma cerimônia planejada para o casamento civil. "A gente está muito feliz. O Thiago parece uma estátua, de tão nervoso. Desculpa não ter contado antes, passei por alguns probleminhas, mas agora estamos bem", afirmou.





Famosos parabenizaram o casal na rede social. "Que lindo. Que Deus abençoe muito vocês", declarou Yá Burihan. "Que lindos. Que Deus abençoe muito essa relação e sua vida Gabi", comentou Gabi Lopes. "Felicidades sempre para vocês", pontuou Thais Braz.







+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: