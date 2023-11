A Fazenda 15: festa tem flertes de Black e Kally e amizade improvável

Amizade improvável

Após o breve bate-papo com Shayan, Nadja também conversou com Alicia X na festa e formou uma amizade improvável com a influenciadora, já que as peoas não se dão bem e brigam desde o início do reality. A irmã de MC Daniel opinou que gosta da ex-Power Couple e que se diverte com as ações da colega no confinamento.