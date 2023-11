Teleton começa com emoção de Patrícia Poeta no SBT e Virginia; veja

'Marias'

As "Marias", como são conhecidas as filhas de Virginia e Zé, roubaram a cena com a presença, que marcou a primeira participação das crianças em um programa de TV. Enquanto Maria Alice escondeu o rosto no colo do pai, Maria Flor viralizou nas redes sociais pelo carisma no estúdio, já que acenou e falou "mamãe" algumas vezes na ocasião.