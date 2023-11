Reprodução/Instagram - 16.07.2023 Eslovênia Marques e Lucas Bissoli

Eslovênia Marques, ex-BBB e influenciadora, usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para agradecer o carinho dos fãs e também relatar a fase complicada que tem passado após o término com o estudante de medicina Lucas Bissoli, que foi quem optou por separar-se dela .



A ex-BBB detalha que retornou ao estado natal, Pernambuco, para contar com o apoio de familiares e amigos próximos. Vale ressaltar que o casal namorava à distância, pois o também ex-BBB Bissoli retomou os estudos da faculdade de medicina em Vila Velha, Espírito Santo .



“Vim aqui para agradecer muito as mensagens de apoio que recebi. Realmente não é um momento fácil, não é? É bem difícil, mas também não posso parar a minha vida, tem muita coisa que planejei esse mês, tem os projetos e tem trabalho. Enfim, eu vim aqui para agradecer a vocês pelas mensagens de apoio que recebi, muito obrigada”, agradeceu.



Prestes a completar 27 anos no dia 17 de novembro, Eslovênia comenta que as preparações de aniversário podem ajudá-la na superação do término, já que se ocupará com a organização das celebrações. “Talvez me deixe um pouco empolgada e animada”, refletiu.

“Sem contar que, em meio ao caos, é importante lembrar que é um mês muito especial para mim, o mês do meu aniversário, então vou tentar realmente guardar energias boas e força para esse dia especial que está chegando daqui a uma semana, eu acho, né? Acho que é, enfim. Mas estou feliz por isso”, disse.

