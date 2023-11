Reprodução Lucas Bissoli e Eslovênia





Os ex-BBB Lucas Bissoli e Eslovênia Marques não formam mais um casal. Nesta segunda-feira (6), Eslovênia anunciou que Lucas resolveu terminar o namoro de dois anos.

"Não é um momento leve ou fácil. Apesar do afeto nutrido e que naturalmente ainda sentem um pelo outro, a decisão do término não partiu de Eslovênia. Ela, no entanto, respeita as escolhas tomadas", afirmou Eslovênia, através de nota oficial aos amigos, fãs e imprensa.





A ex-BBB pediu respeito ao momento delicado do término e desejou felicidades ao ex Lucas Bissoli. Lucas e Eslô se conheceram no "BBB 22" e inciaram um namoro na casa mais vigiada do Brasil.

Recentemente, Bissoli e Eslô se envolveram em uma polêmica com o ator José Loreto, que deu em cima de Eslovênia através das redes sociais.