Reprodução Instagram - 25.07.2023 Lucas Bissoli retoma estudos na faculdade de medicina

Nesta terça-feira (25), o ex-BBB Lucas Bissoli, de 33 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram que voltou a fazer faculdade de medicina. Por meio de uma publicação na rede social, ele ainda escreveu: “É sobre amar o que faz. Voltei”.



As fotos escolhidas por ele para registrarem o momento foram feitas ao lado de um Totem dele, da época em que ele participou do “Big Brother Brasil”, em 2022. Nesta edição do reality, Lucas conheceu Eslô, com quem vive um relacionamento desde a passagem de ambos no programa.



Dentre os diversos comentários que repercutiram o retorno de Bissoli aos estudos, o de Eslô se destacou. “Te amo muito. Meu futuro médico é incrível. Muito orgulhosa de você”, elogiou Eslô. A sogra de Lucas também celebrou o universitário e escreveu: “Meu genro é o futuro médico da família”.



Recentemente, a ex-sister contou aos seguidores que não moraria mais na mesma cidade que o namorado. Isso porque ela continuaria em São Paulo, enquanto Lucas retornaria para Espírito Santo, com o intuito de dar continuidade aos estudos em Medicina.



Confira a publicação: