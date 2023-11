Reprodução Filho confirma ruptura com Zezé Di Camargo em meio à briga familiar

Filho de Zezé Di Camargo, Igor confirmou nesta terça-feira (7) ter rompido laços profissionais com o pai sertanejo. Através do Instagram, o rapaz afirmou que a dupla sofreu por diferenças. A ruptura acontece em meio a briga familiar envolvendo Amabyelle, esposa de Igor, e Graciele Lacerda, noiva de Zezé.



Nas últimas semana, a companheira de Igor foi responsável por expor publicamente que Graciele Lacerda mantinha um perfil falso para atacar os familiares de Zezé, entre eles, as filhas Wanessa e Camilla Camargo e a ex-mulher Zilu.

Apesar da acusação e de vídeos que apontam para a versão de Amabyelle, Graciele Lacerda nega ter feito ataques sob comando do perfil falso. A briga parece que atingiu a relação de pai e filho e Zezé teria demitido Igor Carmago, quem trabalhava cuidando das finanças do cantor.

“A vida é feita de momentos, de lugares e de pessoas que passam pela nossa trajetória, e algumas sempre estarão lá, às vezes mais e às vezes menos. O presente não muda o passado, e as pessoas têm memória curta, mas eu não tenho. Diante de tudo que está sendo dito sobre minha relação com meu pai, preciso esclarecer alguns fatos”, iniciou o rapaz, em vídeo.

“Meu pai, como a família toda sabe, nunca deixou faltar nada para seus filhos, sempre pensou nos filhos, e algumas das lições mais valiosas da minha vida, como valorizar o que temos e conhecer a dignidade do trabalho, aprendi com ele. Tenho gratidão pelo meu pai e sei que ele se orgulha de mim”, elogiou.

Apesar disso, Igor confirmou a relação desgastada. “Não posso dizer que estamos unidos; ultimamente, encontramos muitas barreiras, mas são barreiras entre dois homens adultos que não concordam em algumas coisas".

O herdeiro enfatizou que reconhece que Zezé foi um bom pai. "Agora, em relação ao aspecto profissional, trabalhei mais de cinco anos com meu pai. Nesse tempo, obtive muita experiência e construí uma reputação de profissionalismo e honestidade”, contou.

“Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária. Pessoalmente, isso me permitirá concentrar em outros projetos com os quais estou me envolvendo”, finalizou.