Roberta Miranda cutuca briga de Graciele e Zezé Di Camargo com a família

Roberta Miranda resolveu dar a sua opinião sobre a briga de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo com a família do cantor. A influenciadora é acusada de criar um perfil falso no Instagram para atacar os membros da família.

A cantora apareceu nos comentários cutucando a atitude de Graciele, que afirma que a história é maior do que está sendo noticiado.





"A buc*** é a única bomba atômica que é capaz de destruir até uma família. Não ficará pedra sobre pedra", escreveu Roberta.

No único pronunciamento direto de Graciele Lacerda com os fãs, ela deu a sua versão do caso. "Cuidado ao julgar sem conhecer a história dos dois lados. Só uma dica", disse.

A influenciadora teria usado a conta falsa para atacar a Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, filho do cantor, assim como as outras filhas dele, Wanessa e Camila Camargo, e a ex-esposa, Zilu Godói.

