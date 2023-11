Reprodução/Instagram - 07.11.2023 Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie





Bruna Biancardi teve uma casa invadida por criminosos na madrugada desta terça-feira (7) em um condomínio em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo. Poucas horas antes do crime, a influenciadora realizava uma festa para a filha, Mavie, em outro imóvel da família.





O evento aconteceu em comemoração do primeiro mês de vida da bebê, fruto do relacionamento com Neymar. Bruna mostrou alguns detalhes da celebração nas redes sociais, como doces personalizados com o nome de Mavie e um vestido especial para a ocasião.

Biancardi explicou que a festa foi uma surpresa da "dinda" Hanna Carvalho e de funcionários que trabalham com ela. Veja alguns dos registros da comemoração abaixo:







bruna biancardi com suas amigas, e as babys ❤️



jessica via stories. pic.twitter.com/n0Vf4wryn2 — brunabiancardibrasil🇧🇷 (@brunabiancardib) November 7, 2023





mavie usando vestido AAAAAA

tão lindaaaa🥺🥺🥺😍 pic.twitter.com/iKERXm2Dmy — brunabiancardibrasil🇧🇷 (@brunabiancardib) November 7, 2023





Invasão de casa

Por conta da festa de Mavie, Bruna Biancardi e Neymar não estavam na casa roubada em Cotia. No entanto, os pais da influenciadora estavam no imóvel na hora do crime e foram amarrados pelos criminosos.

Segundo o Portal R7, a Guarda Municipal informou que os familiares de Biancardi não ficaram feridos e que os invasores procuravam pela influenciadora e a bebê de um mês. Um dos suspeitos pelo crime foi preso pelas autoridades e a GCM relatou que o homem detido seria um morador do condomínio, que teria autorizado a entrada dos criminosos.

Os vizinhos da propriedade de Bruna perceberam uma movimentação estranha na casa e acionaram a Guarda Municipal e as autoridades cercaram o imóvel e deteram o morador do condomínio. Os outros ladrões, no entanto, fugiram com bolsas de grife, relógios e joias.

Os policia permaneceu no local, realizando rondas. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Cotia.

