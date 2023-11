Reprodução Instagram - 20.09.2023 Bruna Biancardi

Na madrugada desta terça-feira (7), uma casa da família de Bruna Biancardi foi assaltada por uma quadrilha . Os criminosos estavam atrás da influenciadora e Mavie, filha dela com Neymar, mas elas não estavam na residência, que fica em um condomínio em Cotia, São Paulo. A notícia do roubo repercutiu nas redes sociais, com internautas se solidarizando com o caso.



Os seguidores comentaram do puerpério agitado de Bruna. Ela teve Mavie há apenas um mês e, além do roubo, a influenciadora esteve envolvida em rumores de término do noivado com Neymar e de traições por parte do jogador.

Além disso, a invasão aconteceu no mêsversario de Mavie, que foi comemorado na última segunda-feira (6).



Meu Deus que coisa bizarra esse caso da Bruna Biancardi, agora ela tem que andar com uma segurança reforçada pra ela e para Mavie. — Letícia (@isletic) November 7, 2023









bruna biancardi não tem um dia de paz né coitada, haja terapia pra lidar com tanta coisa ruim — Emmyyap SMCDAO◻️🌐💚🌙 (@Emmyyap1) November 7, 2023









Se eles invadiram procurando ela e a bebê provavelmente iam sequestrar a bebê. Mano do céu que livramento — Van Garcia (@blogvangarcia) November 7, 2023









