Reprodução Instagram - 7.11.2023 Aguinaldo Silva e Madonna

Conhecido pelo trabalho como escritor de novelas na Rede Globo, o dramaturgo Aguinaldo Silva usou as redes sociais na última segunda-feira (6) para fazer críticas à artista Madonna , que se atrasou para o show que fez em Portugal.







Segundo ele, a artista teria se atrasado “uma hora” para chegar ao palco e cantar as músicas esperadas pelos fãs na “The Celebration Tour” . “Madonna que vá à luta. Nem Jesus me deixaria esperando uma hora. Quero meu dinheiro de volta”, disse o novelista, através do Instagram.











Antes de demonstrar indignação com o atraso de Madonna, o escritor havia feito uma publicação na qual contava aos seguidores que acompanharia o show da cantora. “Esperando a hora de, finalmente, ir ver Madonna aqui em Lisboa. Postarei fotos e vídeos”, escreveu ele.



“The Celebration Tour” é a turnê que celebra o legado dos 40 anos da carreira de Madonna. No mesmo show que Aguinaldo Silva esteve, ela foi chamada de “gostosa” por um dos espectadores e viralizou com a resposta dada : “Obrigada! ‘Gostosa’, eu entendo. Deve ter sido um brasileiro. Isso é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo”.

Veja o momento abaixo:

MADONNA FALOU DOS BRASILEIROS NO SHOW DE HOJE EM LISBOA! A mamãe ama muito a gente, vem logo @Madonna 😭🇧🇷🇧🇷



Agradecimentos 🎥: @itssbibs pic.twitter.com/IGOY2QcOvB — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) November 6, 2023





+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: