Reprodução/Instagram Rita Lobo se emociona com presente: "Vai ser uma honra"





A apresentadora Rita Lobo recebeu um presente especial das filhas da ícone culinária Vovó Palmirinha, falecida em maio deste ano e a homenageou por um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira, (13).

A caixa de presente continha um conjunto de louças que eram de Palmirinha e foram entregues pelas filhas Tânia, Sandra e Nancy a apresentadora do "Cozinha Prática", as quais assitiam com frequência ao programa junto a mãe.

Dentro do presente, havia uma carta que elas deixaram um recado. "A Palmirinha gostava muito de você, assistia sempre que podia o seu programa. Adorava quando você escolhia a louça e com certeza ela vai ficar bem feliz em saber que essa louça, utilizada por ela em ocasiões especiais, estará com você", escreveram.

Rita se emocionou e agradeceu pela lembrança. "Nunca imaginei que eu fosse chorar com um conjunto de louças (...) Vai ser uma honra poder servir alguma receita minha nesses pratos que foram dela. Obrigada".

Em seguida, a apresentadora fez questão de falar algumas palavras a Palmirinha, a quem se inspira até os dias de hoje. "Na minha opinião, Palmirinha foi uma influenciadora de empreendedorismo feminino. Ela incentivou milhares de outras mulheres a ganhar seu 'dinheirinho' (como ela mesma dizia), vendendo salgadinhos e outras delícias. E, além disso, claro, foi uma culinarista que levou muita gente pra cozinha", completou emocionada.

Nos comentários da publicação, fãs se comoveram com o presente e deixaram mensagens de carinho a Rita. "Emocionei! Muito lindo esse carinho!", disse um internauta, "De arrepiar mesmo! Que honra! Você merece!", disse outro.