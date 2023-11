Reprodução Instagram - 6.11.2023 Larissa Manoela caminhando na esteira

Atriz, influenciadora e empresária, Larissa Manoela usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para relatar aos seguidores algo que a tem ajudado no tratamento da endometriose : a prática de atividades físicas.



“Hoje o treino teve que ser mais levinho, porque, menstruada, eu sinto que é mais complicado ter disposição. Respeitei o limite do meu corpo, mas, mesmo assim, não deixei de exercitá-lo”, iniciou ela através dos stories do Instagram.



De acordo com Larissa Manoela , manter uma rotina constante de práticas que aprimoram o condicionamento corporal foi uma recomendação do médico que a acompanha no tratamento da endometriose. Ela ainda explica que, com as atividades, os sintomas que ela sentia ficaram mais fracos.



“A prática de exercício físico tem me ajudado muito com a endometriose. Hoje não sinto mais as cólicas absurdas que sentia antes do tratamento”, afirma, “vejo todos os benefícios que traz para minha saúde”.

