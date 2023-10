Reprodução Web Larissa Manoela e Silvana

A atriz Larissa Manoela rompeu o silêncio e revelou como está a relação dela com os pais após a polêmica de abuso patrimonial. Em entrevista divulgada nesta quarta-feira (18), a artista entregou ter adotado outro formato de família.

"Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande", disse à Glamour.

Um dos fatores da briga entre Larissa Manoela e os pais teria sido o relacionamento com André Frambach, atual noivo da artista. Em mensagens divulgadas, a mãe Silvana Taques chegou a ofender a família do genro, a chamando de "macumbeira".

Na entrevista, Larissa também revelou ter adotado outro formato de família. "Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou".

