Reprodução Instagram - 6.11.2023 Antônio Fagundes em campanha do Novembro Azul

Antônio Fagundes viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (6). Neste mês, em que campanhas informativas sobre o câncer de próstata são realizadas, o ator protagonizou um vídeo em parceria com o “Porta dos Fundos” no qual trata o tema de forma cômica, com palavrões e deboches.



“Quando é que você vai liberar esse c* aí? Colocar o c*zinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas”, inicia ele.



Em outros momentos do vídeo, o ator diz frases como: “deixar o médico cutucar o seu butico”; “muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico”; “não existem evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual”.

Assista:

- Deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma vida saudável.



VÍDEO NOVO | NOVEMBRO AZUL SINCERO @antoniotabet @fabioporchat #NovembroAzul pic.twitter.com/i5lGXWnPZ3 — Porta dos Fundos (@portadosfundos) November 6, 2023







Na Web, os internautas repercutiram o vídeo feito pelo ator, conhecido pela trajetória em novelas da Rede Globo. “Divo demais”, elogiou um usuário do X, antigo Twitter. “Isso deve ser inteligência artificial, não é possível”, debochou outro internauta na mesma rede. “Melhor campanha, faz teu exame macho”, escreveu uma usuária do Instagram. “Antonio faCUndes”, brincou outro.

Confira a reação dos internautas:

Morri, olha o Antônio Fagundes, mandando vc liberar o cool pic.twitter.com/DLovzLk5Bk — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) November 6, 2023





eu dei um berro com esse vídeo do Antônio Fagundes, genial — Leoni FX 🦁 (@leonifxmusic) November 6, 2023





Antônio Fagundes em plena segunda feira mandou perguntar: https://t.co/J6JBvzhN8L — Calvície, no País das Maravilhas. (@calvicie_Wond) November 6, 2023





eu realmente não acredito que tô viva pra ver antônio fagundes fazer collab com portas do fundos e ter a melhor campanha já feita https://t.co/Qfxx1BCsjO — a empolgada do curso (@isfalcone) November 6, 2023





