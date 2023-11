Reprodução/Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, que acaba de assumir seu namoro com o funkeiro MC Daniel, arrancou suspiros dos fãs ao compartilhar fotos bem ousadas em seu Instagram, na noite deste sábado (4), usando um usando um figurino transparente revestido com pedrarias brilhantes, e a “cereja do bolo”, sem calcinha e sutiã. O que deixou os fãs de queixo caído.

“Caos perfeito”, escreveu a modelo na legenda, seguida de um “PQP”, nos comentários, de seu namorado famoso. “Meu Deus! Como ela é perfeita!”, escreveu Carol Dias. “Amiga do céu, tá belíssima”, elogiou Gabi Luthai. "Maravilhosa", elogiou a mãe da modelo, Luiza Brunet.

“Se eu tivesse dinheiro levaria tua foto no cirurgião plástico e pediria pra ele me deixar igual. Que mulher bonita gente!”, escreveu uma fã.

Outros, no entanto, aproveitaram para criticar o relacionamento da modelo com MC Daniel, que já vêm recebendo críticas do público que alega “falta de química” . “Não acredito que aquele cara de tamanco tá com uma mulher dessa”, escreveu um internauta.

Mas nem todos têm a mesma opinião, uma fã elogiou “Não sei quem tem mais sorte essa sereia ou o Fafa, dois gostosos.”