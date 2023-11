Reprodução/Instagram Yasmin Brunet e MC Daniel assumem affair e trocam declarações na web

O affair de Yasmin Brunet e MC Daniel está mais assumido do que nunca! Após especulações e rumores, o casal resolveu oficializar a relação.





O funkeiro compartilhou um carrossel de fotos nas redes sociais e acabou ganhando uma declaração da modelo. Nos comentários, ela escreveu "Meu" com um emoji de coração vermelho.





A declaração da filha de Luiza Brunet surpreendeu os internautas e ganhou mais de 40 mil curtidas.

Com a repercussão, o cantor resolveu retribuir a confissão de amor. "Meu amor", comentou ele no X, antigo Twitter.

