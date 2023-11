Reprodução/Instagram Rafa Brites

Rafa Brites está aproveitando o sábado (4) para relaxar e deixar a pele respirar, sem maquiagem ou filtros e sem filtros, como ela compartilhou em sua conta no Instagram.

"Essa lindona sou eu sem filtro, sem make, sem protetor solar com cor! Para mais informações dê um zoom!", disse ela, explicando em um vídeo nos stories sobre suas manchas causadas pelo melasma.

A influenciadora explica que pelos vídeos não dá para perceber as manchas devido à qualidade inferior da câmera, o que torna imperceptível os detalhes.

“Eu uso muito protetor solar, e eu gosto de usar um que tem cor, mas hoje, como eu saí da piscina e sequei o rosto, eu estou sem e por isso que estou mostrando.

Por fim, ela ressalta que os cuidados que tem com o corpo, seja de maquiagem, cabelo ou corpo não significa que não esteja feliz com sua aparência, algo que conquistou com a maturidade.

“Não quer dizer que eu odeio meu corpo. A maturidade é ótima pra essas coisas, eu acho que a vida inteira eu nunca estive satisfeita. Por mais que eu tivesse ‘na ponta dos cascos’, como dizemos lá em Curitiba, eu me olhava e pensava ‘pode melhorar! pode melhorar!’.”