Reprodução/Divulgação Yasmin Brunet entregou relação com MC Daniel

Yasmin Brunet confirmou todas as especulações sobre o romance com MC Daniel após deixar um comentário nas redes sociais do cantor nessa quinta-feira (2). A modelo escreveu a palavra "Meu" e finalizou com um emoji de coração. A frase acumula mais de 45 mil curtidas, no entanto, opiniões como "Ô casal sem química", escrito pela internauta Amanda Marcel, ou "Meu [emoji de dinheiro]", em alusão ao interesse financeiro pelo artista dito pela usuária Anne, polemizaram a notícia.

No final de outubro, os dois já tinham reforçado os boatos de romance após a filha de Luiza Brunet participar de uma festa de família do cantor. Na ocasião, influenciadora posou sorridente ao lado da mãe e da avó do ex-namorado de Mel Maia.



O funkeiro ainda publicou um carrossel de fotos no Instagram com diversos momentos de sua vida pessoal e carreira. Em uma das fotos, Yasmin aparece novamente ao lado de familiares de Daniel. "Milionário… E nem é de dinheiro que eu tô falando!", escreveu na legenda.

Internautas comentaram sobre o casal nas fotos: "Gente, que tudo! Vocês estão juntos! Amei", escreveu Fernanda Dias Silveira. "Já lança um filho! Tá esperando o quê?", pediu um internauta identificado como Zebrinha Ghost. "Que sorte a dele! Você é maravilhosa", enalteceu Karen Mariane.

Já no X/Twitter, muitos internautas não gostaram nada da declaração e rejeitaram o namoro dos dois. "MC Daniel e Yasmin Brunet são o casal mais aleatório do mundo", declarou uma usuária identificada apenas como Iasmyn. "Em choque que a Yasmin Brunet está realmente com o feio do MC Daniel", escreveu Kassi Cutrim.

Inclusive, alguns usuários mencionaram a relação conturbada de Brunet com o surfista Gabriel Medina e compararam o namoro atual da modelo com o antigo casamento.



"E o [Gabriel] Medina que deixou de falar com a própria mãe por causa dessa mulher?", provocou Italo Marsinho. "Toda vez que me sinto uma idiota, penso que a Yasmin Brunet tinha Gabriel Medina e agora tá com MC Daniel, e aí logo passa", brincou Rayana Muller.

E houve até quem resgatasse uma entrevista em que MC Daniel declara que não ficaria com Brunet por ser amigo do surfista. "Você é louco? Ela é do Medina. Virei parceiro do Medina esses dias... Eu vou me queimar? Um salve aí, Medina, meu parceiro! Você é monstro", pontuou o cantor na época para Matheus Mazzafera.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho